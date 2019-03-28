Постоянное авиасообщение и спутниковое покрытие Арктики: определены ключевые темы арктического форума

Организация постоянного авиасообщения, современных логистических узлов в Арктике и полное спутниковое покрытие территории: развитие транспортной инфраструктуры станет ключевой темой V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога". Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 10 апреля, сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия.

В сессии "Первым делом самолеты: развитие авиации в Арктике" примут участие представители Министерства транспорта РФ. Эксперты обсудят возможности организации постоянного авиасообщения на территории региона, а также перелетов федерального и международного уровня. Участники сессии обменяются последними данными о развитии аэродромной сети и уделят отдельное внимание воздушному флоту.

Развитие авиации – актуальная задача для Ямало-Ненецкого автономного округа. Глава арктического региона Дмитрий Артюхов не раз подчеркивал ее важность.

"Тема очень актуальная для Ямала. Она важна в связи с тем, что у нас огромные расстояния и, к тому же, малая авиация очень эффективно себя зарекомендовала с точки зрения пожаротушения и тех задач, которые стоят на нашей очень большой территории", - отмечал Дмитрий Артюхов в сентябре того года при ознакомлении с возможностями легкой и сверхлегкой авиации ЯНАО "Крылья Арктики".

Напомним, в настоящее время в России разрабатывается перспективное оборудование для нужд малой региональной авиации, в том числе способное работать на грунтовых аэродромах, а также экранопланы и гидросамолеты.

"Развитие эффективной системы авиационного сообщения арктических районов, формирование современных транспортно-логистических узлов создадут базу для устойчивого развития экономики Арктики в целом. А развитие малой авиации обеспечит доступность в воздушных перевозках в Арктической зоне Российской Федерации", - отмечают организаторы форума.

На сессии поднимут вопрос и о спутниковом обеспечении, так как в России запланирована организация полного спутникового покрытия территории Арктики.

Сегодня в России наблюдается дефицит авиаоборудования по изучению российской Арктики, об этом говорится в утвержденной президентом стратегии развития Арктической зоны до 2020 г., отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

"В связи с этим, для создания тренда мощного развития экономики региона необходимо разработать программу по переходу на инновационный путь расширения возможностей отрасли", - подчеркнул Кобяков. Чиновник выразил надежду на то, что арктический форум поможет решению этой задачи.

Развитие арктической логистики обсудят в рамках сессии "Транспортная взаимосвязь: Арктика, Дальний Восток, Сибирь, Урал", речь пойдет о развитии внутренних, периферийных коммуникаций, что повысит транспортную доступность населенных пунктов и обеспечит возможности для транспортировки промышленной продукции.