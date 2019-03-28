В Югре в 2018 году с нарушениями потрачены 7 миллиардов из бюджета

Счётная палата Югры нашла нарушения при использовании бюджетных денег. Отчёт о её работе в 2018 году рассмотрели окружные депутаты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Сотрудники палаты проанализировали, как тратили 13,3 млрд руб. из бюджета. С нарушениями потрачены 6,9 из них. В частности, речь идёт о нарушениях в сфере управления государственной и муниципальной собственностью (46,8 млн руб.), ведения бухгалтерского учёта, составления и предоставления отчётности (1,4 млрд руб.).

Депутаты приняли отчёт.