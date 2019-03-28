Челябинский дизайнер представит обувь из ананасовых листьев на Mercedes-Benz Fashion Week

30 марта коллекцию одежды и обуви будущего представит в московском Манеже дизайнер из Челябинска Ксения Герц.

Среди образцов футуристической коллекции – плащ, который "не выходит из моды" и не пачкается, обувь, созданная на основе из ананасовых листьев, электронные чипы вместо привычных ярлычков на товарах, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе обувной компании "Юничел".

Мероприятие состоится в рамках проходящей Mercedes-Benz Fashion Week, дизайнер Ксения Герц транслирует идею устойчивого потребления: одежда не выйдет из моды на следующий сезон, при этом за счет трансформации можно собрать несколько образов с одним изделием, тем самым продлевая жизненный цикл вещей.

"Кроме того, специально для проекта было создано несколько 3D-моделей новой коллекции. Виртуальная модель также будет представлена на Неделе моды, но увидеть ее можно будет только в дополненной реальности, через специальное приложение или с помощью очков дополненной реальности", - пояснили в пресс-службе компании.