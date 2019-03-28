В Прикамье оппозиционные партии могут объединиться для победы на выборах

Лидер прикамского отделения "Справедливой России" Вероника Куликова призвала оппозиционные партии объединиться перед грядущей избирательной кампанией 2019 г. В КПРФ и ЛДПР отмечают, что не против объединения, в зависимости от того, на каких условиях оно будет предложено. Однако, по мнению экспертов, существенно изменить ход выборов консолидация оппозиционных партий не сможет, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году в Пермском крае пройдет порядка 30 избирательных кампаний. Жители как минимум 10 территорий будут выбирать депутатов вновь созданных городских округов. Предстоящие выборы, а также вопрос о возможной консолидации с политическими партиями и общественными объединениями "справороссы" планируют обсудить на экспертных слушаниях с участием всех заинтересованных сил, политологов и политтехнологов. Слушания запланированы на середину апреля.

Необходимость объединения оппозиционных сил лидер прикамских эсеров объясняет тем, что зачастую по-настоящему нужные законопроекты невозможно воплотить в жизнь, поскольку у оппозиции нет реальной возможности влиять на ключевые решения в стране.

"Из 450 мандатов в Госдуме 340 принадлежит депутатам от "Единой России". У этого дисбаланса есть неизбежные последствия: во время февральского послания Федеральному собранию президент указал на явные ошибки, допущенные думским большинством при разработке и принятии непопулярных пенсионной и мусорной реформ, которые вызвали бурю негодования у наших граждан", - заявила Вероника Куликова.

По ее словам, на протяжении всего срока парламентской деятельности фракция "СР" в Госдуме вносила законопроекты, которые прямо соответствуют майским указам президента, его посланию Федеральному собранию.

"Мы считаем, что в законодательных и представительных органах власти должна быть сила, способная обеспечить разумный противовес действующей партии власти. В конце прошлого года партия "Справедливая Россия" заявила о консолидации на своей платформе конструктивных социал-демократических сил. В течение апреля эта тема будет продолжена на экспертных слушаниях в разных регионах страны, а также в ходе Съезда партии 21 апреля. Региональное отделение "СР" в Пермском крае, в свою очередь, говорит о готовности сотрудничать с конструктивными общественно-политическими силами в ходе предстоящей избирательной кампании", - высказала мнение лидер эсеров.

Подробностей, о том, каким образом оппозиционные партии должны сотрудничать, пока не раскрывается, однако, это уже не первая попытка оппозиции объединиться. Напомним, в 2017 году секретарь пермского крайкома КПРФ, депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев предложил "Справедливой России" и ЛДПР выдвинуть одного единственного кандидата на выборы губернатора региона и поддержать претендентку коммунистов - Ирину Филатову. Свою инициативу депутат объяснил тем, что на избирательном счету кандидата от "Единой России" Максима Решетникова, выигравшего впоследствии выборы, денег в 30 раз больше, чем у остальных претендентов.

Однако, несмотря на ограниченность средств, в "Справедливой России" и ЛДПР предложение Сторожева отвергли. В "СР" предложили объединиться вокруг их кандидата - Владимира Аликина, а в региональном отделении либерально-демократической партии заявили, что объединение оппозиции вокруг одного кандидата невозможно, поскольку это противоречит политическим установкам и программам партий.

В этот раз партии могут объединиться. Однако многое зависит от того, на каких условиях будет предложена консолидация усилий. Депутат заксобрания Владимир Корсун заявил, что предложение объединиться разумно, но пока нет подробностей, говорить о нем преждевременно.

Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников в беседе с корреспондентом Накануне.RU, также отметил готовность партии к объединению усилий с другими политическими силами. Правда, по словам либерал-демократа, скорее всего, это объединение будет уже после выборов: когда будут решаться вопросы об избрании председателя думы или руководителей комиссии. Впрочем, возможность объединения во время избирательной кампании он также не исключил.

"Что касается избирательной кампании, мы будем обсуждать, и, если найдем общий язык, то я не исключаю этой возможности, но в любом случае, мы будем готовить кандидатов на все мандаты", - заявил парламентарий.

При этом саму политику консолидации усилий оппозиционных партий депутат оценил, как достаточно эффективную. По словам Олега Постникова, особенно эффективны объединения на территориях с многомандатными округами.

"В многомандатных округах проще сформулировать партийные принципы. На прошлых выборах с повесткой против пенсионной реформ шли мы и коммунисты. И в том же Чайковском, мы достигли результатов: взяли 13 мандатов из 25. Мы координировали свои действия. В этом году все еще только будет обсуждаться. Многое зависит от того, кто пойдет от "Единой России", какие будут самовыдвиженцы, готовим свой список полностью и пока речь не идет об объединении", - заявил Олег Постников.

Однако, даже несмотря на рост протестных настроений среди населения, оппозиционным партиям будет тяжело переломить ситуацию в свою пользу, такого мнения придерживается заведующий лабораторией социально-политических коммуникаций института философии и права УрО РАН, кандидат политических наук Александр Белоусов. По его словам, на муниципальных выборах "Единая Россия" стандартно берет порядка 70-80% голосов. И объединение усилий вряд ли сыграет здесь ключевую роль.

"Здесь речь идет не о том, чтобы поддержать какого-то одного кандидата на крупных выборах. Здесь речь идет о том, что в большом количестве округов от оппозиции идет множество кандидатов. И им нужно распределить, кто, где, по каким округам идет, чтобы не воевать друг с другом. Но, по моему мнению, у оппозиции основная проблема не в том, что они мешают друг другу, а в том, что у них не хватает людей и ресурсов. Их нет. Потому я не понимаю, о чем договариваться в данном случае", - заявил эксперт.

Он предположил, что сделав предложение объединиться, "Справедливая Россия" пожелала "захватить некую лидерскую позицию" и сделать на этом пиар.