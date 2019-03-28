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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Омбудсмен Югры считает нецелесообразным появление специального уполномоченного для КМНС

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала депутатам окружной думы о проблемах, с которыми сталкиваются коренные малочисленные народы Севера. Также она высказалась о том, нужен ли округу "национальный" омбудсмен, предаёт корреспондент Накануне.RU.

Она рассказала, что встречаются случаи, когда представители КМНС получают субсидию на строительство жилья, но не используют ее по назначению. Есть проблемы с лекарствами – не всегда они обеспечены таблетками для лечения. Трудности возникают и с тем, чтобы доставить тело "коренного" югорчанина из больницы к месту жительства, если человек умер в больнице. Жители сталкиваются с трудностями при продаже дикоросов.

"Ко мне поступает много обращений. Есть случаи, когда коренные жители злоупотребляют, но есть и случаи, когда нарушения подтверждаются. Они считают, что недостаточна борьба с браконьерами", - сказала Стребкова.

В ходе дискуссии вновь подняли вопрос о появлении специального омбудсмена для КМНС.

"Я обсуждала введение дополнительной ставки моего помощника, чтобы он занимался проблемами коренных народов. Что касается введения уполномоченного по делам коренных малочисленных народов Севера: с тем количеством КМНС, что есть в округе, введение такой должности нецелесообразно. Есть регионы, где коренные народы – 50%, и там такой должности нет", - сказала Стребкова.

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Омбудсмен Югры считает нецелесообразным появление специального уполномоченного для КМНС

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Теги: КМНС, Наталья Стребкова, уполномоченный



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