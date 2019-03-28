Пока в России идет "мусорная реформа", Европарламент запретил одноразовую пластиковую посуду

В среду Европарламент одобрил новое законодательство, запрещающее производство и продажу ряда пластиковых изделий одноразового использования.

560 депутатов проголосовали за, 35 выступили против, а 28 воздержались. Уже опубликован перечень запрещаемых с 2021 года изделий: это пластиковые столовые приборы, одноразовые пластиковые тарелки, соломки для напитков, палочки для чистки ушей, палочки для укрепления воздушных шариков, предметы из оксоразлагаемой пластмассы, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.

Поставлена цель к 2029 году обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок. К 2025 году 25% пластиковых бутылок должны быть произведены из утилизированного сырья, а к 2030 году - соответственно 30%. Евросоюз также поставил цель значительно усилить действие принципа "загрязнитель платит" путем повышения ответственности производителей, передает "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, в июне прошлого года во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин обвинил СССР в проблемах с горящими мусорными полигонами и отравляющими воздух мусоросжигательными заводами. По его словам, в советское время мусор не утилизировался, а просто складировался. Президент заметил, что и сейчас ситуация не сильно изменилась. Вместе с тем, как раз в СССР практически не было пластиковой упаковки, это бич уже современной России. Начавшаяся в начале 2019 года "мусорная реформа" для населения пока привела лишь к увеличению тарифов, многие граждане не видят реального решения проблем и выходят на массовые протесты.