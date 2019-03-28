В офис представительства "Роснефти" в Хабаровске пришли с обысками

В Хабаровске идут обыски в здании представительства "Роснефти" в Дальневосточном федеральном округе, сообщает РИА Новости.

На сайте Роснефти говорится, что представительство компании в Дальневосточном федеральном округе находится в стадии ликвидации.

Напомним, сегодня стало известно о задержании в Москве бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Он занимал пост советника президента ОАО "НК "Роснефть" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президент. Задержание связали с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли.

Также сообщалось об обысках в администрации Хабаровского края и в кабинете заместителя председателя правительства Хабаровского края Владимира Хлапова. По некоторым данным, задержание Ишаева и обыски проводятся в рамках расследования одного дела.