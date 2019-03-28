Украинские нацисты напали на дом Медведчука

Вечером 27 марта нацисты из запрещенных в России "Национального корпуса" и "Национальных дружин" напали на дом председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука под Киевом.

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Как пишут СМИ, они выкрикивали оскорбительные лозунги, требовали его ареста, бросали за забор петарды, расписали стены нецензурными словами. К дому Медведчука они приехали после столкновений в Виннице, где "встречали" президента Петра Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, на Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко генпрокурор Юрий Луценко пообещал завести уголовное дело за их визит в Москву. Также на Медведчука ранее завели дело о "госизмене" за предложение дать автономию Донбассу.