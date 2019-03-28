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Экономика Свердловская область В бывшем СССР

Товарооборот Свердловской области с Киргизией планируется увеличить в два раза

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал соглашение, призванное вдвое увеличить товарооборот Свердловской области с Киргизией. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
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Подписание произошло 28 марта на полях восьмой Российско-Киргизской межрегиональной конференции. Речь идет об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. За пять лет планируется увеличить товарооборот в два раза.

"Подписанное соглашение придаст импульс развитию наших как гуманитарных, так и деловых связей", - оценил перспективы Евгений Куйвашев.

Напомним, первое соглашение о сотрудничестве с Киргизской республикой было подписано еще в июле 2006 года в рамках визита делегации в Свердловскую область. В 2018 году объем торговли между Средним Уралом и Киргизией вырос в 1,5 раза и превысил 100 млн долларов. Экспорт увеличился на 20%, а импорт - в 1,8 раза.

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Товарооборот Свердловской области с Киргизией планируется увеличить в два раза

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Теги: Киргизия, товарооборот, Средний Урал



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