28 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

В Виннице нацисты устроили Порошенко обструкцию и столкновения с полицией

Украинского президента Петра Порошенко, который вечером 27 марта приехал в Винницу на митинг, нацисты из запрещенного в России "Национального корпуса" встретили криками "Ганьба" и спровоцировали столкновения с полицией.
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На митинг они принесли несколько настоящих свиных голов на палках, иллюстрируя свое требование посадить в тюрьму давнего и близкого бизнес-партнера Порошенко - замглавы СНБО Олега Гладковского (Свинарчука до смены фамилии), уволенного им в связи со скандалом из-за масштабных хищений в "Укроборонпроме", но не привлеченного к ответственности. Они скандировали "Где отрубленные руки?", напоминая олигарху о его обещаниях "отрубывать руки" за воровство в армии.

На сайте "Нацкорпуса" сказано, что полиция пыталась заблокировать их в 500 метрах от сцены, а потом начала бить дубинками и задерживать. Полиция же сообщает, что нацисты применили газовые баллончики и дымовые шашки во время столкновений, а также бросали камни в полицейских. Были задержаны три человека.

Интересно, что в это время на странице Порошенко появилось сообщение,что "атмосферу доброжелательности, уюта и комфорта чувствует каждый, кто приезжает в Винницу".

Политологи считают, что за акциями нацистов стоит глава МВД Арсен Аваков, который контролирует "Нацкорпус" и действует против Порошенко. Из-за этого все митинги Порошенко в течение марта прошли скомканно, при большом скоплении полиции, на них специально свозили сторонников президента, а нацистов блокировали далеко от сцены.

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В Виннице нацисты устроили Порошенко обструкцию и столкновения с полицией

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Теги: Украина, Петр Порошенко, митинг, нацисты



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