28 Марта 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Видео последствий атаки на Алеппо появилось в Сети. Израиль не комментирует

Израильские военные отказались комментировать информацию о нанесении ракетного удара в районе сирийского Алеппо. Об этом заявил ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

Ранее об атаке ВВС Израиля сообщило сирийское агентство SANA. ПВО Сирии удалось перехватить несколько ракет.

В сети появилась видеозапись последствий авиаудара по Алеппо, где видны горящие здания.

Напомним, Армия обороны Израиля не раз наносила удары по объектам в Сирии. 21 января системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет в небе над Дамаском.

Обстрел совершался с территории Ливана, а также с оккупированных палестинских территорий и Галлилейское море. Армия обороны Израиля сообщила, что войска страны атаковали иранские силы на территории Сирии.

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Видео последствий атаки на Алеппо появилось в Сети. Израиль не комментирует

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Теги: сирия, израиль, удары, алеппо



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