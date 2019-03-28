Видео последствий атаки на Алеппо появилось в Сети. Израиль не комментирует

Израильские военные отказались комментировать информацию о нанесении ракетного удара в районе сирийского Алеппо. Об этом заявил ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

Ранее об атаке ВВС Израиля сообщило сирийское агентство SANA. ПВО Сирии удалось перехватить несколько ракет.

В сети появилась видеозапись последствий авиаудара по Алеппо, где видны горящие здания.

Напомним, Армия обороны Израиля не раз наносила удары по объектам в Сирии. 21 января системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет в небе над Дамаском.

Обстрел совершался с территории Ливана, а также с оккупированных палестинских территорий и Галлилейское море. Армия обороны Израиля сообщила, что войска страны атаковали иранские силы на территории Сирии.