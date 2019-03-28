СМИ сообщили об обысках в кабинете зампреда правительства Хабаровского края

СМИ сообщили об обысках в кабинете заместителя председателя правительства Хабаровского края Владимира Хлапова.

Напомним, сегодня стало известно о задержании в Москве бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Это связали с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли. Утверждалось, что задержание Ишаева и обыски в администрации Хабаровского края проводятся в рамках расследования одного дела.

"Обыски проводятся в кабинете Хлапова и на верхних этажах здания правительства", - сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

По его данным, мероприятия идут в рамках дела, возбужденного по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах".

Другие подробности пока неизвестны. Официально в правоохранительных органах ситуацию не комментируют.