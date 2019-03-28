В Челябинске дольщикам "Гринфлайта" пообещали, что они получат квартиры до конца года

Челябинские дольщики пришли к зданию областного правительства, чтобы попасть на прием к врио губернатора Алексею Текслеру. Однако встретится с главой области им не удалось, он работает в Москве. К дольщикам вышел и.о. заместителя губернатора Сергей Шаль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Шаль заверил, что дольщики "Академ Riverside" до конца года будут обеспечены квартирами. Речь идет о 432 дольщиков.

"Задержка исполнения обязательств связана с текущей финансовой ситуацией в компании", - добавил он.

При этом ситуация в ЖК "Бриз" остается сложной, поскольку нет контрагента, с которым можно вести диалог.

"Мы понимаем, что сегодня никто из тех, кто забрал деньги и потратил их на неизвестные цели, общаться с дольщиками не может. Безусловно, мы сейчас будем пытаться найти способ все-таки встретиться с этими людьми для того, чтоб продолжить искать решение", - подчеркнул он.

Добавим, что в ходе визита в Москву Алексей Текслер обсудит с федеральным правительством исполнение поручений по пострадавшему дому в Магнитогорске, переселение из ветхого и аварийного жилья, ситуацию с транспортом и дорожной инфраструктурой в Челябинске.