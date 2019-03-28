В Челябинске дольщикам "Гринфлайта" пообещали, что они получат квартиры до конца года

28 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

В Челябинске дольщикам "Гринфлайта" пообещали, что они получат квартиры до конца года

Челябинские дольщики пришли к зданию областного правительства, чтобы попасть на прием к врио губернатора Алексею Текслеру. Однако встретится с главой области им не удалось, он работает в Москве. К дольщикам вышел и.о. заместителя губернатора Сергей Шаль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Шаль заверил, что дольщики "Академ Riverside" до конца года будут обеспечены квартирами. Речь идет о 432 дольщиков.

"Задержка исполнения обязательств связана с текущей финансовой ситуацией в компании", - добавил он.

При этом ситуация в ЖК "Бриз" остается сложной, поскольку нет контрагента, с которым можно вести диалог.

"Мы понимаем, что сегодня никто из тех, кто забрал деньги и потратил их на неизвестные цели, общаться с дольщиками не может. Безусловно, мы сейчас будем пытаться найти способ все-таки встретиться с этими людьми для того, чтоб продолжить искать решение", - подчеркнул он.

Добавим, что в ходе визита в Москву Алексей Текслер обсудит с федеральным правительством исполнение поручений по пострадавшему дому в Магнитогорске, переселение из ветхого и аварийного жилья, ситуацию с транспортом и дорожной инфраструктурой в Челябинске.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске дольщикам "Гринфлайта" пообещали, что они получат квартиры до конца года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Гринфлайт, дольщики, строительство, Сергей Шаль, квартиры,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2019 14:37 Мск Мутко в Челябинске рассказали о достройке домов "Гринфлайта"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3301

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети