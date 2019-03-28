Крупная коммунальная авария в Тюмени оставила без горячей воды и тепла восемь многоквартирных домов

В Тюмени со вчерашнего вечера восемь многоквартирных домов остаются без тепла и горячей воды из-за крупной коммунальной аварии, передает корреспондент Накануне.RU.

Без воды и тепла остались дома по ул. Эрвье № 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 28/1, 30 и 30/1. Возобновить теплоснабжение и подачу горячей воды в компании "УСТЭК" обещают сегодня, ориентировочно в 19.00. Причиной отключения стал прорыв трубы отопления диаметром 800 мм. Сама коммунальная авария произошла вечером, 27 марта.

Видеозаписи и фотографии с места происшествия разлетелись по социальным сетям: на месте прорыва провалился асфальт, в результате два крупногабаритных автомобиля провалились под землю - для того, чтобы извлечь транспортные средства потребовалась помощь МЧС. На место аварии выехали четыре спецмашины и 14 человек личного состава. Пострадавших нет.