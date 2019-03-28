28 Марта 2019
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Голодавших под Якутском пожарных отправили "на свободные хлеба"

Истек срок договора аренды здания пожарной части в поселке Кангалассы под Якутском, где голодали пожарные.

Руководство противопожарной службы Якутии решило его не продлевать, аргументируя это тем, что помещения несут угрозу жизни и здоровью сотрудников.

Об этом говорится в приказе, подписанном начальником ГБУ "Противопожарная служба Якутии" Айаалом Вензелем, сообщает Regnum.

В прошлом году в Якутии сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы объявляли акцию протеста, сопровождающуюся отказом от еды. В общей сложности, к головке присоединились пятьдесят человек.

С ноября 2017 года пожарные жаловались на зарплату, которая не превышает 35 тысяч рублей, и постоянное лишение премий. Сообщалось, что здание пожарной части старое и находится в аварийном состоянии, техника постоянно ломается, снаряжения на всех не хватает.

Теперь часть фактически расформировывают. Всего в подразделении Кангаласс 27 сотрудников, из них на временный пост в Капитоновском доме инвалидов переведут порядка 12 человек, "а 15 - на свободные хлеба".

Сотрудник пожарной части в Кангалассах, член независимого профсоюза пожарных республики Андрей Холтасунов уверен, что места сохранят те, кто не состоит в профсоюзе, а всех возмущавшихся уволят.

В марте сообщалось, что протестующие поддержали своего коллегу из Забайкалья, также начавшего голодовку, и намереваются возобновить акции протеста.

Напомним, в мае 2018 года пожарных высмеял бывший глава МЧС России Владимир Пучков. Он назвал спасателей "псевдоогнеборцами", а также заявил, что они просто играли на камеру.

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Голодавших под Якутском пожарных отправили "на свободные хлеба"

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Теги: пожарные, голодовка, якутия



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