Пансионат нового типа для престарелых и инвалидов построят в Новохоперском районе

В Воронежской области продолжается реализация региональной программы по улучшению условий проживания в домах престарелых и инвалидов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, по данным регионального департамента социальной защиты, в феврале текущего года было принято решение о расселении Россошанского дома-интерната для престарелых и инвалидов в пансионаты нового типа с последующим переездом в освободившееся здание 70 постояльцев Россошанского психоневрологического интерната.

Старое здание психоневрологического интерната уже давно не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Как пояснили в департаменте, в данном случае устранение нарушений было невозможно, поскольку здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой Буцке».

Здание принято под государственную охрану в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 18.04.1994 года, следовательно, любые изменения конструктивных элементов здесь запрещены, согласно ФЗ от 25.06.2002г. №73-ФЗ. В этой связи было издано постановление правительства Воронежской области от 18.03.2019 № 245 «О реорганизации бюджетного учреждения Воронежской области «Россошанский психоневрологический интернат», согласно которому учреждению передали здание Россошанского дома-интерната для престарелых и инвалидов. При этом бывшие сотрудники дома-интерната сохранили свои рабочие места, 85 человек остались работать в прежнем здании. На сегодняшний день все постояльцы дома-интерната уже расселены, а пациенты психоневрологического учреждения переедут в ближайшее время.

Реализация этих мероприятий позволила завершить выполнение «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Воронежской области на 2013-2018 годы», где последним невыполненным пунктом оставалось как раз расселение учреждения стационарного обслуживания с низкой степенью огнестойкости БУ ВО « Россошанский психоневрологический интернат».

Стоит отметить, что в регионе продолжится строительство домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов, которые отвечают самым современным требованиям. Напомним, что в 2011 году в области стартовала программа строительства домов-интернатов нового типа, где есть все необходимое для комфортной жизни, включая медицинскую помощь. За указанный период более 700 человек улучшили свои условия проживания.

Очередной, восьмой по счету, пансионат нового типа для престарелых и инвалидов построят в селе Ярки Новохоперского района.