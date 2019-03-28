28 Марта 2019
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Общество Челябинская область

Челябинск получит дополнительную финансовую помощь на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

Муниципалитеты Челябинской области получат почти 1,8 млрд рублей на дорожную деятельность, благоустройство территорий, модернизацию объектов коммунального хозяйства. Соответствующие поправки в областной бюджет одобрили депутаты ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Согласно поправкам, расходы областного бюджета увеличились на 638,1 млн рублей за счет целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Эти средства пойдут на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

Также предусмотрены средства на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС.

"Челябинская область готовится к проведению в 2020 масштабных проектов - проведению саммитов ШОС и БРИКС. Речь, в первую очередь, идет о предоставлении почти 1,8 млрд рублей дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям на дорожную деятельность, благоустройство территорий, модернизацию объектов коммунального хозяйства", - отметил председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш.

Также 67,8 млн руб. направят на создание информационно-коммуникационной инфраструктуры и каналов связи для проведения саммитов.

45 млн руб. выделено на обеспечение пожарной безопасности на территории региона, 25 млн руб. - на строительство стадионов в поселках.

С учетом поправок дефицит областного бюджета не изменился и составляет 15,5 млрд руб.

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Челябинск получит дополнительную финансовую помощь на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

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Теги: ШОС, БРИКС, бюджет,



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