"Спасибо вам очень большое!" Беглов комично выпросил у Медведева почти 11 млрд рублей

28 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург

"Спасибо вам очень большое!" Беглов комично выпросил у Медведева почти 11 млрд рублей

Глава российского Правительства Дмитрий Медведев провел под телекамеры рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, на которой последний просил увеличить финансирование городских программ благоустройства и строительства инфраструктуры. Медведев пообещал поручить Минфину изыскать источники, Беглов несколько комично поблагодарил – "спасибо вам, очень большое!", – передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Беглов рассказал премьер-министру, что Санкт-Петербург развивается и растет, в том числе прирастает население и растут темпы жилищного строительства, а вот соответствующей инфраструктуры – детских садов, школ, медицинских учреждений уже не хватает.

По расчетам врио губернатора, для этого необходимо свыше 10,6 млрд руб., а таких денег у города нет. "Большие деньги!" - вздохнул премьер и пообещал дать поручение Минфину изыскать источники финансирования. Беглов поблагодарил: "Спасибо вам очень большое!"

Буквально перед этим мы рассказывали, что, по мнению политологов, избирательной кампании врио губернатора требуется перезапуск и рестарт, учитывая результаты взаимодействия Беглова с горожанами.

Возможно, появление перед ТВ-камерами и разговор с премьером – часть новой стратегии по выстраиванию нового образа Беглова как лоббиста и рачительного хозяина, который умеет не только лично с лопатой в руках разгребать снежные завалы.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга, а также депутатов 107 муниципальных образований пройдут в сентябре 2019 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Спасибо вам очень большое!" Беглов комично выпросил у Медведева почти 11 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Медведев, Александр Беглов, финансы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3301

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети