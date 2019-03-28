"Спасибо вам очень большое!" Беглов комично выпросил у Медведева почти 11 млрд рублей

Глава российского Правительства Дмитрий Медведев провел под телекамеры рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, на которой последний просил увеличить финансирование городских программ благоустройства и строительства инфраструктуры. Медведев пообещал поручить Минфину изыскать источники, Беглов несколько комично поблагодарил – "спасибо вам, очень большое!", – передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Беглов рассказал премьер-министру, что Санкт-Петербург развивается и растет, в том числе прирастает население и растут темпы жилищного строительства, а вот соответствующей инфраструктуры – детских садов, школ, медицинских учреждений уже не хватает.

По расчетам врио губернатора, для этого необходимо свыше 10,6 млрд руб., а таких денег у города нет. "Большие деньги!" - вздохнул премьер и пообещал дать поручение Минфину изыскать источники финансирования. Беглов поблагодарил: "Спасибо вам очень большое!"

Буквально перед этим мы рассказывали, что, по мнению политологов, избирательной кампании врио губернатора требуется перезапуск и рестарт, учитывая результаты взаимодействия Беглова с горожанами.

Возможно, появление перед ТВ-камерами и разговор с премьером – часть новой стратегии по выстраиванию нового образа Беглова как лоббиста и рачительного хозяина, который умеет не только лично с лопатой в руках разгребать снежные завалы.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга, а также депутатов 107 муниципальных образований пройдут в сентябре 2019 года.