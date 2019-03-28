28 Марта 2019
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Экономика Воронежская область

Парк общественного транспорта Воронежской области пополнился 55 новыми автобусами

Накануне на территории Воронежского пассажирского автотранспортного предприятия № 3 состоялась церемония передачи новых автобусов для городских и пригородных перевозок, передает корреспондент Накануне.RU. По поручению губернатора Александра Гусева в мероприятии принял участие руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков.

автобусы, воронежская область, транспорт(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Участники церемонии осмотрели новые автобусы, после чего Александр Десятириков передал символический ключ представителю администрации одного из муниципальных районов области.

автобусы, воронежская область, транспорт, лиаз(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

На обновление парка подвижного состава в Воронежскую область из федерального бюджета было привлечено 350 млн рублей. На эти средства были приобретены 55 автобусов – ЛиАЗы и ПАЗы. Наиболее востребованные в пригородном сообщении ПАЗы в количестве 25 штук предназначены для районов области. Туда же отправились и 5 ЛиАЗов. Еще 25 ЛиАЗов будут обслуживать население г. Воронежа. 7 из них были переданы уже сегодня, а оставшиеся 18 будут переданы в ближайшее время.

автобусы, воронежская область, транспорт, лиаз(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

ПАЗы – автобусы среднего класса, выполнены в междугородней комплектации, имеют мягкий салон, регулируемые сиденья, багажные полки, что значительно повышает комфорт для пассажиров.

автобусы, воронежская область, транспорт(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

ЛиАЗы – автобусы большой вместимости, работающие на газомоторном топливе, что значительно сокращает соответствующую статью расходов автотранспортных предприятий и, главное, не оказывает негативного влияния на окружающую среду и здоровье граждан. Кроме того, эти машины являются низкопольными, то есть доступными для людей с ограниченными возможностями. Они оснащены оборудованием, поддерживающим режим повышенной безопасности, в том числе видеонаблюдением, системой ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС.

автобусы, воронежская область, транспорт, лиаз(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Как сообщил Александр Десятириков, в планах облправительства – продолжить работу по обновлению парка подвижного состава. В региональном бюджете на эти цели заложено 130 млн рублей.

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Парк общественного транспорта Воронежской области пополнился 55 новыми автобусами

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Теги: автобусы, лиаз, паз, воронежская область, общественный транспорт



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