28 Марта 2019
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Общество Тюменская область Уральский ФО

Тюменцам приготовили сразу несколько новых кладбищ

Депутаты Тюменской городской думы одобрили решение о строительстве сразу нескольких новых кладбищ для нужд муниципалитета.

Как передает корреспондент Накануне.RU, места погребения усопших разместиться на Червишевском направлении. Как сообщил спикер профильного комитета Юрий Баранчук, общий объем работ составляет 10, 59, 135 га, а также еще 12 га под отдельное мусульманское кладбище.

Строительство предполагает устройство тротуаров, освещения и всей необходимой инфраструктуры. Депутаты прежде всего обратили внимание мэрии на дороги к кладбищам, которые сегодня не отвечают требования и не справляются с потоком людей в "родительский день".

Кроме этого депутаты выступили против несанкционированной торговли венками вдоль дорог и сообщили, что выработали меры по борьбе с этим явлением. На контроль эту проблему попросил взять сам спикер думы Евгений Заболотный (на фото).

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Тюменцам приготовили сразу несколько новых кладбищ

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Теги: кладбище, мусульманское кладбище тюмень, евгений заболотный



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