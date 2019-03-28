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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре задержаны четыре человека, готовившие взрывы в местах массового пребывания людей

На заседании думы Югры депутаты приняли отчёт о работе окружного управления МВД, который представил его начальник, генерал-майор Василий Романица. Он заявил, что в нынешнем году задержаны террористы, готовившие взрывы в Сургуте и Сургутском районе, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В отчёте, в частности, говорится, что на 42,2% - до 64 человек – выросло число людей, привлеченных к "административке" за распространение запрещенных материалов. Три человека наказаны за преступления террористического характера и восемь – экстремистского.

Совершено 278 "коррупционных" преступлений. Из них каждое второе – в крупном или особо крупном размерах (таких нарушений закона стало больше на 47,6% - 127). Возбуждено 94 уголовных дела о даче взятки. Возбуждено 34 уголовных дела о нарушениях в сфере жилищно-коммунального характера, экономический ущерб от которых увеличился вдвое до 35 млн руб., который возмещён на 95,5%.

"Уже в 2019 г. задержаны четыре человека, готовившие взрывы в местах массового скопления людей в Сургуте и Сургутском районе", - заявил в докладе Романица.

Депутат от "СР" Михаил Сердюк спросил, какое влияние на тех, кто виновен в экстремистских преступлениях, имеет духовенство.

"Основная работа отделов внутренних дел – пресечение административных и уголовных преступлений. Округ притягивает различные конфессии. Другой вопрос – профилактика. Есть попытки перевода бытового конфликта на национальный", - сказал Романица.

Дума ХМАО, глава партии "Справедливая Россия" Михаил Сердюк(2017)|Фото: admhmao.ru

Участковых в округе 606 человек, некомплект – 81 человек. Глава Ассамблеи КМНС Еремей Айпин заявил, что на районном уровне сотрудники полиции могут сказать пришедшему к ним человеку, что "меня не уволят, потому что работать некому".

"Увольняем даже за малейшие проступки. Нельзя относиться к человеку, обратившемуся с проблемой, с пренебрежением. В 2018 г. 85 сотрудников привлечены к уголовной ответственности. 53 сотрудника уволены", - сказал Романица.

Депутат-коммунист Андрей Миляев задал вопрос о том, кто из сотрудников управления пострадал от пенсионной "реформы".

""Реформа" широко обсуждалась, систему она не обошла. Нам говорили, что МВД она не коснётся. В 2018 г. в Югре уволились 1,2 тыс. сотрудников. Это ощутимо. Приняли на службу 800 человек. В 2016-17 гг. 750 увольнялось, 800 принимали. Но те, кто уволились в этом году, "мотивированы" "реформой". Сейчас кто-то возвращается, но будем решать, возьмём или нет, даже с учётом кадрового голода", - сказал Романица.

Депутат от ЛДПР Евгений Марков отметил, что "пенсионной "реформой" заложили мину, в том числе, и в МВД". Он спросил Романицу о том, следует ли говорить о росте террористической угрозы.

"Я продемонстрировал ситуацию, чтобы понятно было, что эта проблема есть и ею надо заниматься. Я бы не сказал, что ситуация критичная. Но замалчивать её неправильно", - сказал начальник главка.

При этом террористическая угроза направлена места массового скопления людей и административные здания.

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В Югре задержаны четыре человека, готовившие взрывы в местах массового пребывания людей

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Теги: Василий Романица, УМВД по ХМАО, Андрей Миляев, Евгений Марков



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