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Вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж остается в команде

Чешский вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж остается в команде. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.

Ранее сообщалось, что голкипер и его родной брат, нападающий "Шкоды Пльзень" Ян Коварж, могут продолжить свою карьеру в омском "Авангарде".

Однако "Автомобилист" продлил контракт с игроком. Новое соглашение рассчитано на два года, другие условия сделки не раскрываются. Всего за екатеринбургский клуб Якуб провел 272 матча, 30 из которых отыграл "на ноль".

Напомним, на минувшей неделе "Автомобилист" вылетел из Кубка Гагарина, уступив во втором раунде плей-офф уфимскому "Салавату Юлаеву".

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Вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж остается в команде

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Теги: Коварж, Автомобилист, контракт



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