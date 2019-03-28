28 Марта 2019
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Сбербанк и "Новый поток" продают Антипинский НПЗ

Сбербанк и ГК "Новый поток" в течение полугода планируют продать Антипинский НПЗ. Рассматриваются несколько вариантов сделки.
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По данным РИА "Новости", поиск нового собственника уже идет. При этом продажа акций может покрыть обязательства "Нового потока" перед Сбербанком.

Сбербанк, напомним, является крупнейшим кредитором группы "Новый поток". Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. банк одобрил дополнительные лимиты для оборотного финансирования Антипинского НПЗ. К проекту имеет отношение соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - сокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров. В августе 2018 г. в совете директоров АНПЗ усилились представители "Сбербанка".

Напомним, в конце 2018 г. "Режевской кабельный завод" обратился в суд с требованием банкротства Антипинского НПЗ, но суд не принял заявление.

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Сбербанк и "Новый поток" продают Антипинский НПЗ

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Теги: Новый поток, Антипинский НПЗ, нефтепереработка,



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