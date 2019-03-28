Сбербанк и "Новый поток" продают Антипинский НПЗ

Сбербанк и ГК "Новый поток" в течение полугода планируют продать Антипинский НПЗ. Рассматриваются несколько вариантов сделки.

По данным РИА "Новости", поиск нового собственника уже идет. При этом продажа акций может покрыть обязательства "Нового потока" перед Сбербанком.

Сбербанк, напомним, является крупнейшим кредитором группы "Новый поток". Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. банк одобрил дополнительные лимиты для оборотного финансирования Антипинского НПЗ. К проекту имеет отношение соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - сокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров. В августе 2018 г. в совете директоров АНПЗ усилились представители "Сбербанка".

Напомним, в конце 2018 г. "Режевской кабельный завод" обратился в суд с требованием банкротства Антипинского НПЗ, но суд не принял заявление.