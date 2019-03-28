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Общество Тюменская область Уральский ФО

Тюменские депутаты урезали количество парковочных мест для студентов в пять раз

Депутаты Тюменской городской думы существенно сократили количество парковочных мест возле учебных заведений. Как передает корреспондент Накануне.RU, изменения были внесены в нормативные документы, которые регламентируют градостроительную политику города Тюмени.

Авторы поправок заметили, что данное решение согласовано с вузами и принято с целью сохранения историко-культурной среды, снижения автомобилизации, а также для развития здорового образа жизни: студентам посоветовали пользовать общественным транспортом и велосипедами.

Однако думская оппозиция не поддержала данное решение.

"Сокращение парковочных мест считаем ухудшением жизни граждан и не будем поддерживать это решение", - заявил глава фракции коммунистов Сергей Пыхалов.

В итоге против проголосовало 8 депутатов, а "за" - 26 народных избранников.

Напомним, что в Тюмени идет застройка зеленого лога реки Тюменка студенческими общежитиями, которые предусматривают также и подземную парковку на 500 машин. Как уже ранее подробно писало Накануне.RU, новые нормативы входят в противоречие со скандальной стройкой.

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Тюменские депутаты урезали количество парковочных мест для студентов в пять раз

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Теги: парковка, студенты, Тюменский государственный университет, общежитие ТюмГУ, лог реки Тюменка



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