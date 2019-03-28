28 Марта 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Перми может закрыться единственный пляж для инвалидов

В суде Дзержинского района Перми состоялось заседание по делу организатора пляжа для инвалидов "Чистый бережок" Андрея Дерюшева. Его обвиняли в нарушении экологического законодательства при организации пляжа – полив цветников водой из реки, а также разовый въезд на территорию пляжа автомобиля "скорой помощи". В результате Андрей Дерюшев был оштрафован на 180 тыс. руб. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уполномоченного по правам человека Павла Микова, этот штраф парализует работу над проектом.

Сам омбудсмен считает несправедливым административное преследование организатора пляжа.

"Де-юре действия правоохранительных органов соответствуют закону, но с точки зрения оценки соответствия ущерба и наказания, эти меры можно назвать излишними, считаю это преследование несправедливым. Если аналогичное нарушение допустила бы организация малого или среднего бизнеса, то они обошлись бы только предупреждением. То есть НКО, занимаясь глубоко социальным проектом, поражена в правах больше, чем малый бизнес!" - заявил Павел Миков.

Омбудсмен заявил, что государство должно поддерживать некоммерческий сектор и выразил надежду, что ко второму заседанию суда на федеральном уровне будут приняты изменения в закон, которые уберут административные барьеры для НКО и сравняет ответственность бизнеса и НКО.

Добавим, что единственный в Прикамье пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья был открыт 25 июня прошлого года на реке Мулянка.

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В Перми может закрыться единственный пляж для инвалидов

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Теги: Малый бизнес, НКО, пляж для инвалидов, чистый бережок, андрей дерюшев, павел миков



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