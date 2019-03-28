В Челябинске снова не смогли выбрать генподрядчика для строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс

В Челябинске снова не смогли выбрать подрядчика для строительства общественно-делового центра на берегу реки Миасс. На участие в закупке было подано две заявки, но обе не соответствовали требованиям документации конкурентных переговоров. Протокол рассмотрения заявок опубликован на сайте ХП "Конгресс-холл", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, победитель закупки должен был выполнить комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по строительству общественного-делового центра. Работы необходимо выполнить до 31 марта 2020 года. Начальная цена договора не устанавливалась. Ее должен был определить заказчик на основании результатов анализа поступивших предложений. При этом отмечалось, что сумма средств, предусмотренных бюджетом ХП "Конгресс-холл" на 2019 год для оплаты работ, составляет 5,4 млрд рублей.

Заявки на участие в закупке подали магнитогорская компания ПО "Монтажник" и турецкая компания АО "Енигюн Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш.". Обе заявки были отклонены, поскольку не соответствовали требованиям документации. Конкурентные переговоры признаны несостоявшимися.

Добавим, что ПО "Монтажник" ранее становилось победителем конкурентных переговоров на выполнение работ по устройству искусственного земельного участка на реке Миасс для строительства общественно-делового центра и на разработку котлована, фундаментных плит и наружных стен цоколя здания.

Компания АО "Енигюн Иншаат" в Челябинске построила торговые центры "Родник" и "Алмаз".

Напомним, что ранее уже проводились конкурентные переговоры по выбору подрядчика. На участие в закупке было также подано две заявки: магнитогорская компания ПО "Монтажник" и турецкая компания АО "Енигюн Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш." Обе не соответствовали требованиям документации.

В феврале Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства общественно-делового центра на берегу реки Миасс в Челябинске, возводимого к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, но исключила из проекта пешеходный мост, по которому можно было бы перейти на другой берег реки.