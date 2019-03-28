Япония отвергла протесты Китая и Кореи по поводу спорных островов

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что правительство Японии "решительно опровергло" протесты КНР и Республики Корея по поводу учебников истории для начальной школы, в которых ряд спорных островов называется территорией Страны восходящего Солнца. Министр счёл, что "правильное упоминание" чрезвычайно важно для того, чтобы дети могли правильно их понять.

Как передаёт The Japan Times, учебники, отражающие точку зрения премьер-министра Синдзо Абэ, могут поступить в школы уже с 1 апреля 2020 г. Но их концепция основывается на руководящих принципах, предложенных ещё в 2017 г. Ученики пятого и шестого классов узнают о японской принадлежности архипелагов Такэсима и Сэнкаку, которые Южная Корея и Китай соответственно считают своими островами Докдо и Дяоюйдао.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий пересматривает руководящие принципы учебного плана примерно раз в десять лет. Ранее в японских учебниках для начальной школы в том же контексте рассказывалось и о Курильских островах.

Сеул решительно опротестовал такой шаг японского правительства и вызвал японского посла. Представитель МИД КР Гэн Шуан также заявил, что острова Дяоюйдао с древности является неотъемлемой территорией Китая, и что бы ни говорила Япония, она не в силах изменить этот факт.

Напомним, карты, где подчёркивалась японская принадлежность Сэнкаку, Такэсимы и Южных Курил, ранее также появлялись и в токийском метро.