28 Марта 2019
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Политика За рубежом

Япония отвергла протесты Китая и Кореи по поводу спорных островов

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что правительство Японии "решительно опровергло" протесты КНР и Республики Корея по поводу учебников истории для начальной школы, в которых ряд спорных островов называется территорией Страны восходящего Солнца. Министр счёл, что "правильное упоминание" чрезвычайно важно для того, чтобы дети могли правильно их понять.
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Как передаёт The Japan Times, учебники, отражающие точку зрения премьер-министра Синдзо Абэ, могут поступить в школы уже с 1 апреля 2020 г. Но их концепция основывается на руководящих принципах, предложенных ещё в 2017 г. Ученики пятого и шестого классов узнают о японской принадлежности архипелагов Такэсима и Сэнкаку, которые Южная Корея и Китай соответственно считают своими островами Докдо и Дяоюйдао.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий пересматривает руководящие принципы учебного плана примерно раз в десять лет. Ранее в японских учебниках для начальной школы в том же контексте рассказывалось и о Курильских островах.

Сеул решительно опротестовал такой шаг японского правительства и вызвал японского посла. Представитель МИД КР Гэн Шуан также заявил, что острова Дяоюйдао с древности является неотъемлемой территорией Китая, и что бы ни говорила Япония, она не в силах изменить этот факт.

Напомним, карты, где подчёркивалась японская принадлежность Сэнкаку, Такэсимы и Южных Курил, ранее также появлялись и в токийском метро.

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Япония отвергла протесты Китая и Кореи по поводу спорных островов

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Теги: Япония, Китай, Корея, Дяоюйдао, Докдо, Сэнкаку, Дяоюйдао



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