Помпео требует дополнительных санкций для России из-за "давления на Украину"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в НАТО могли бы сделать намного больше, чтобы остановить "агрессию России на Украине". Речь может идти о новых санкциях.

По словам Помпео, в начале апреля в Вашингтоне запланирована встреча глав Министерств иностранных дел стран-членов Альянса. Будут обсуждаться вопросы безопасности в Восточной Европе, и тема Украины станет одной из ключевых.

Госсекретарь выразил надежду, что по итогам встречи он сможет объявить о дополнительных мерах воздействия на Россию в рамках деятельности Альянса с целью "ограничения давления на Украину со стороны Москвы". Помпео добавил, что кроме ситуации на юго-востоке Украины американцев также беспокоят действия РФ в Крыму и Азовском море, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно Майк Помпео обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику.