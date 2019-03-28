"Космически растут цены": 68% россиян уверены, что в стране наблюдается кризис

Большинство россиян (68%) уверены, что в стране в настоящее время наблюдается экономический кризис. Об этом свидетельствуют данные опроса, представленного Фондом "Общественное мнение". 20% не видят его признаков.

На вопрос, в чем проявляется кризис, 28% респондентов ответили, что "космически растут цены", 27% - "резко понижается уровень жизни граждан".

Многие говорят о таких проявлениях кризиса, как безработица (8%), отсутствие экономического роста (6%).

2% опрошенных думают, что через год кризис закончится, 6% – что он станет слабее, 27% – что останется таким же, 19% – что усилится.

Ранее сообщалось, что самую серьезную тревогу у россиян вызывает рост цен в стране, рост безработицы, а также резкое расслоение в обществе, несправедливое распределение доходов. Причем с 2018 года последний показатель снова начал расти.

Напомним, эксперты отмечали, что большой угрозой для сохранности власти и страны становится социальное неравенство, достигшее "зашкаливающего" уровня в России.