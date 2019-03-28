28 Марта 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Положение о наказах избирателей приостановлено до устранения замечаний прокурора Тюмени

Положение о наказах избирателей приостановлено до устранения замечаний прокурора города, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, народные избранники исключили документ из повестки. Депутат от КПРФ Сергей Пыхалов поддержал требования прокуратуры, но призвал не забывать о людях.

"Это правильное решение, но те наказы, которые мы получили, должны быть внесены в работу и рассмотрены", - заявил коммунист.

Как добавил спикер думы Евгений Заболотный, до следующего заседания отработать документ не получится, но будет создана специальная рабочая группа.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук также заверил, что все наказы избирателей будут учтены и пообещал помочь думе с решением проблемы.

"Работа по наказам не приостановлена", - поспешил заявить глава областной столицы и рассказал народным избранникам как им работать с людьми, "невзирая" на временную отмену положения.

Добавим, что ранее депутаты вместо наказов избирателей собирались рассмотреть результаты уже существующих муниципальных программ, чтобы положительно отчитаться перед электоратом. Подлог был вскрыт оппозицией. Кроме того, выяснилось, что далеко не все депутаты вовремя сдали наказы, а у кого-то их вовсе не оказалось.

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Положение о наказах избирателей приостановлено до устранения замечаний прокурора Тюмени

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Теги: наказ избирателей, Иван Дзуман



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