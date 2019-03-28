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"Радует, что депутаты начали выздоравливать". Дума Асбеста собралась с помощью Бидонько и Дубичева

Депутаты городской думы Асбеста решили нарушить традицию пропусков и прийти на заседание. Сегодня в зале присутствует 18 человек из 21. В думу приехали также вице-губернатор региона по внутренней политике Сергей Бидонько и первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Со вступительным словом выступил Бидонько, который заявил, что рад выздоровлению остальной части депутатов.

"Хочу поблагодарить всех за совместную работу. Я понимаю, что накопилось достаточного много дел и каких-то принципиальных вопросов. Вы сегодня собрались в интересах развития города и избирателей, значит, эти вопросы для вас важнее, недели какие-то личные. Нас не может это не радовать. Необходимо двигаться дальше и понимать, как Асбест будет выглядеть в дальнейшем. От того, что вы сегодня собрались - проигравших нет. Мы готовы помогать городу финансово. Удачной работы и всего хорошего", - начал Бидонько.

Он также добавил, что у депутатов есть время до 25 апреля, чтобы подготовить все предложения по развитию Асбеста. На личной встрече с Бидонько они обсудят ситуацию, которая сложилась в городе.

"Я всех жду у себя, посмотрим, что у нас имеется. Надо подготовить проектно-сметную документацию. Рассмотрим как готовые проекты, так и перспективные, которые не имеют документации", - резюмировал вице-губернатор региона.

После Бидонько покинул депутатов, а Дубичев остался наблюдать. В данный момент дума начала рассматривать повестку. Планируется обсудить около 15 вопросов.

"Главным камнем преткновения был ТОР (территория опережающего развития), как вероятность вхождения в город Асбест Национальной сурьмяной компании. Сейчас этот вопрос с повестки думы снят. Также в качестве гарантии того, что вопрос ТОРа не будет поднят вновь, должность председателя думы Асбеста продолжает исполнять депутат от КПРФ Самарин Андрей Михайлович", - написала коммунистка Наталья Крылова в Facebook.

Отметим, что "красная дума" Асбеста состоит из большинства коммунистов. Остальные депутаты думы требуют досрочно прекратить полномочия действующего председателя-коммуниста Андрея Самарина. Также мандата пытаются лишить коммунистку Наталью Крылову. 7 февраля к думцам уже приезжал вице-губернатор области Сергей Бидонько и грозил роспуском.

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"Радует, что депутаты начали выздоравливать". Дума Асбеста собралась с помощью Бидонько и Дубичева

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Теги: дума Асбестовского городского округа, досрочный роспуск, Андрей Самарин, Сергей Бидонько



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