Резали ножом, а потом задушили. На Южном Урале осудили двух женщин за зверское убийство сожителя одной из них

В Челябинске осудили двух женщин - их признали виновными в жестоком убийстве сожителя одной из них.

В начале июня прошлого года во время распития спиртного мужчина ударил женщин, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Женщины не смогли стерпеть обиды и набросились на собутыльника. Сначала одна из женщин несколько раз ударила потерпевшего ножом в грудь и живот, потом мужчину начали запинывать ногами. В конце женщины задушили своего обидчика электрическим проводом.

Им назначили 9 и 10 лет в колонии общего режима.