28 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале в квартире, где находились беременная женщина и двое детей, рухнул потолок

В аварийном доме в Юрюзани рухнул потолок. В этот момент в квартире находились беременная женщина и двое детей, сообщили Накануне.RU в организации "Гражданский патруль".

Дом давно был признан аварийным. Однако жителей так и не расселили. По словам жильцов, переехать в маневренный фонд или предоставить отдельные квартиры в администрации не предлагали.

В марте в доме обвалилась стена и рухнул потолок.

Как рассказал хозяин квартиры, в этот момент в доме была его беременная жена и двое детей.

"Едва не попали под обломки, а сегодня из администрации прислали рабочих замазать дыру снаружи, как будто дом хороший. То есть штукатурные работы они проводят в холода. Это же все отвалится. И при этом мы платим за квартиру как за благоустроенную, по 5-6 тысяч", - отметил он.

В настоящий момент к дому не подведен газ и жителям приходится пользоваться газовыми баллонами.

Общественники уже обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту неисполнения своих обязанностей администрацией городского поселения.

По мнению руководителя "Гражданского патруля" Ростислава Антонова, попытка исправить внешним декором рухнувшие стены выглядит цинично.

"В данном случае ситуацию усугубляет постоянное присутствие в аварийном доме беременной женщины и детей, которые в критической ситуации могут не выбраться из-под обломков. Надеемся, что после прокурорского вмешательства эта ситуация изменится", - подчеркнул он.

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На Южном Урале в квартире, где находились беременная женщина и двое детей, рухнул потолок

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Теги: аварийный дом, Юрюзань, потолок, прокуратура,



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