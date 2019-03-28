Скандальный вопрос о наказах избирателей снят с повестки тюменской думы: прокуратура нашла коррупцию

Депутаты Тюменской городской думы не будут рассматривать вопрос о наказах избирателей. Как передает корреспондент Накануне.RU, народные избранники исключили из повестки дня документ из-за требования прокурора города.

В требовании надзорного органа говорится, что положение о наказах избирателей (было принято еще в 2007 г.) присутствуют "коррупциогенные факторы". Кроме этого, указывается, что часть пунктов в нормативном акте не соответствует действующему законодательству, а также ряд терминов в документе является "размытыми".

Напомним, что ранее депутаты опозорились, когда вместо наказов избирателей парламентарии собирались рассмотреть результаты уже существующих муниципальных программ, чтобы положительно отчитаться перед электоратом. Подлог был вскрыт оппозицией. Кроме того, выяснилось, что далеко не все депутаты вовремя сдали наказы, а у кого-то их вовсе не оказалось.