Депутаты разрешили Счётной палате Югры контролировать, как Фонд капремонта тратит бюджетные деньги

На заседании думы ХМАО депутаты разрешили Счётной палате округа контролировать использование организацией средств, выделенных на ремонт из бюджета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в 2017-19 гг. по программе капремонта должны отремонтировать 1,9 тыс. домов, на это заложено 14 млрд руб. В 2019 г. на капремонт домов потратят 8,5 млрд руб. (в 2018 г. – 2,7 млрд руб.), из них округ даёт 100 млн руб. (в 2018 г. - 38,9 млн руб.), местные бюджеты – 84,3 млн руб. (в 2018 г. - 34,9 млн руб.), а остальные 8,3 млрд собирают жители домов. В ушедшем году ремонт должны были сделать в 621 многоквартирном доме. По состоянию на 1 января 2019 г., полностью отремонтированы 522 дома, реконструкцию остальных перенесли на этот.

Недостаточные темпы заключения контрактов не позволяют полностью уложиться в сроки трёхлетней программы капремонта. То, что договоры не подписывают из-за отсутствия заявок, говорит о том, что Фонд капремонта не вовремя проводит конкурсы. Перенос мероприятий на следующий год без объективных причин может привести к её срыву, неэффективному использованию денег, как бюджетных, так и тех, что сдавали жильцы. Для контроля за тем, как Фонд капремонта использует полученные деньги, прокурор округа Евгений Ботвинкин предложил разрешить Счётной палате округа контролировать использование организацией средств, выделенных на ремонт из бюджета.

Депутаты единогласно приняли предложение в первом и втором (окончательном) чтениях.