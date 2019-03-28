УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Украины из-за бразильца Мораеса

Европейский футбольный союз открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Причиной стало участие в двух матчах отборочного турнира Евро-2020 натурализованного бразильца Жуниора Мораеса. Протест подали футбольные федерации Португалии и Люксембурга: они считают, что нападающий не имел права играть за украинцев, так как не прожил в этой стране пять лет подряд, не покидая ее на длительное время - а именно такие условия есть в регламенте.

Жуниор Мораес

Ожидается, что рассмотрение вопроса состоится на одном из ближайших заседаний дисциплинарного комитета УЕФА. Его дата пока неизвестна. Если протесты будут удовлетворены, то Украине грозят технические поражения в первых двух матчах отбора на Евро со счетом 0:3, что до предела осложнит ей задачу выхода на турнир. Сейчас в активе команды Андрея Шевченко 4 очка.

Напомним, недавно скандал с натурализованными игроками разгорелся в России: нападающий "Урала" Павел Погребняк назвал "смешной" игру темнокожих футболистов за национальную команду. За это РФС наказал его штрафом в 250 тыс. руб. Кроме этого, Погребняк получил условную дисквалификацию до конца нынешнего сезона.