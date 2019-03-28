В продавца кидались овощами: в Якутске продолжаются нападения на мигрантов

28 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Дальневосточный ФО В России

В продавца кидались овощами: в Якутске продолжаются нападения на мигрантов

В Якутске продолжаются нападения местных жителей на мигрантов.

Так, городской суд на трое арестовал суток мужчину, нецензурно оскорблявшего гражданина Киргизии. Инцидент произошел на территории авторынка.

Второй конфликт случился в точке торговли овощами и фруктами. Четверо напавших на продавца мужчин были задержаны полицией ночью 27 марта, пишет Якутия.инфо. Один из нападавших в разговоре с сотрудником полиции подтвердил, что, будучи пьяным, кидался в мигранта овощами.

Напомним, ситуация в городе накалилась в марте, после того, как приезжий из Киргизии изнасиловал местную жительницу, затащив ее в машину.

После чего сообщалось, что в Якутске закрыты большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, а водители автобусов - выходцы из Средней Азии - не выходят на работу, опасаясь расправы.

Как сообщает Regnum, один мужчина поймал на улице гражданина Таджикистана и бил его по голове рукояткой пистолета. "Чтобы уезжал отсюда", - объяснял он позже в отделении полиции.

Вечером 17 марта в городе прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев.

18 марта с возмущенным населением встретилось руководство города и республики. По предварительным оценкам, собралось около 5 тыс. человек. Люди ехали из соседних районов, из окон машин торчали национальные флаги.

Начальник полиции Якутска Николай Кульбертинов призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь. В городе проводятся оперативно-профилактические мероприятия и операция "Нелегальный мигрант".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В продавца кидались овощами: в Якутске продолжаются нападения на мигрантов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: якутск, мигранты, нападения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.03.2019 08:45 Мск В Якутске задержали устроивших погромы в овощных киосках
Ранее 20.03.2019 00:02 Мск В Якутске водители автобусов и продавцы опасаются выходить на работу
Ранее 19.03.2019 09:08 Мск "Народ не успокоился, люди услышали поддержку от главы": в Якутске прошел новый митинг против мигрантов
Ранее 18.03.2019 09:18 Мск "Силой затащил в машину, а в гаражах ее...". Появились страшные подробности изнасилования женщины якутским мигрантом
Ранее 18.03.2019 00:15 Мск В Якутске прошел стихийный митинг с требованием наказать мигранта-насильника

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3289

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети