В продавца кидались овощами: в Якутске продолжаются нападения на мигрантов

В Якутске продолжаются нападения местных жителей на мигрантов.

Так, городской суд на трое арестовал суток мужчину, нецензурно оскорблявшего гражданина Киргизии. Инцидент произошел на территории авторынка.

Второй конфликт случился в точке торговли овощами и фруктами. Четверо напавших на продавца мужчин были задержаны полицией ночью 27 марта, пишет Якутия.инфо. Один из нападавших в разговоре с сотрудником полиции подтвердил, что, будучи пьяным, кидался в мигранта овощами.

Напомним, ситуация в городе накалилась в марте, после того, как приезжий из Киргизии изнасиловал местную жительницу, затащив ее в машину.

После чего сообщалось, что в Якутске закрыты большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, а водители автобусов - выходцы из Средней Азии - не выходят на работу, опасаясь расправы.

Как сообщает Regnum, один мужчина поймал на улице гражданина Таджикистана и бил его по голове рукояткой пистолета. "Чтобы уезжал отсюда", - объяснял он позже в отделении полиции.

Вечером 17 марта в городе прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев.

18 марта с возмущенным населением встретилось руководство города и республики. По предварительным оценкам, собралось около 5 тыс. человек. Люди ехали из соседних районов, из окон машин торчали национальные флаги.

Начальник полиции Якутска Николай Кульбертинов призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь. В городе проводятся оперативно-профилактические мероприятия и операция "Нелегальный мигрант".