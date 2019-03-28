Госдума и Совфед не смогли договориться по закону о хостелах

Государственная Дума и Совет Федерации не согласовали срок вступления в силу закона о хостелах. Работа согласительной комиссии не пришла к единому мнению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "нижней палаты".

Ранее закон о запрете хостелов в жилых домах был отклонен сенаторами, члены Совфеда предложили перенесли вступление закона в силу на 1 января 2020 г. Госдума настаивала, что поправки в Жилищный кодекс должны заработать с середины 2019 г.

Напомним, поправки запрещают работу хостелов в многоквартирных домах, если помещения не будут соответствовать ряду требований, предъявляемых к гостиницам. Одно из обязательных требований - перевод квартир в нежилой фонд.