В Кургане отключат воду в домах в районе "Кургансельмаша"

29 марта работники "Водного союза" будут делать врезки в водопроводную сеть, для этого потребуется отключить часть жилых домов и организаций от водоснабжения.

Воды не будет с 11.00 до 21.00 29 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Коммунальщики просят сделать необходимый запас воды жителей следующих домов:

- ул. Куйбышева 177, 179А, 181, 183 ,185, 191

- Мало-Чаусовский переезд 1А, административные здания - 9А, 9, 11

- в том числе, частный сектор пос.Откормочный.