28 Марта 2019
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Ближайший соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге

Геннадий Бурбулис - бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого Президента России Бориса Ельцина - госпитализирован в Екатеринбурге с диагнозом инсульт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ельцин Центра".
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73-летний политик сейчас находится в Областной клинической больнице №1 под наблюдением врачей, которые оценивают его состояние как средней тяжести.

Вчера, 27 марта, Бурбулиса ждали в "Ельцин Центре", где собрались участники "Народной трибуны", чтобы провести мероприятие на тему "Политософия достойного выбора". Но заседание в связи с неожиданной болезнью Геннадия Эдуардовича перенесли на неопределённый срок - собравшиеся лишь посмотрели записи хроники выборов народных депутатов СССР в марте 1986 года и разошлись.

Напомним, что с 1991 по 1992 год Бурбулис занимал пост первого заместителя председателя российского правительства. Он участвовал в организации Беловежского совещания, на котором лидеры России, Украины и Белоруссии приняли решение о прекращении существования СССР.

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Ближайший соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге

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Теги: Геннадий Бурбулис, болезнь, Ельцин Центр, Народная трибуна



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