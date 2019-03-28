На Южном Урале будут судить мужчину, который писал в соцсетях неуважительные антихристианские посты

В Коркино перед судом предстанет мужчина, который в соцсетях неуважительно высказывался по отношению к христианству.

Дважды - в декабре 2016 года и в марте 2018 года он публиковал посты, которые по заключению экспертов содержали языковые и речевые средства, демонстрирующие неуважение по отношению к представителям христианства, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также установлено, что эти надписи в соцсетях оказывали мотивационное воздействие на адресата, направленное на побуждение его к изменению взглядов.

Сейчас мужчине грозит до 1 года тюрьмы.