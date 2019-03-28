В Зауралье активную молодежь будут учить мастерству ораторов

В Зауралье для молодежи проведут тренинги, на которых научат ораторскому мастерству и технике принятия решений.

Среди преподавателей - много именитых гостей. Например, педагог высшей школы телевидения “Останкино” Ирина Баржак. Она является автором уникальных методик и книг - Баржак раскроет секреты публичных выступлений и ораторского искусства.



"Еще один тренер - Елена Ильюшина. Неоднократный лауреат престижных премий "Серебряный лучник", "Белое крыло", "Профессиональная команда страны" научит активистов основам техник принятия решений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.



Те молодые зауральцы, кто зарегистрировался на сайте проекта и оставил наиболее интересные и полные анкеты, уже получают приглашения на тренинги. Занятия пройдут 6 – 7 апреля на базе санатория “Жемчужина Зауралья”.



Прием заявок на сайте проекта продлится до 3 апреля.