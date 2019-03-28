28 Марта 2019
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Общество Курганская область

В Зауралье активную молодежь будут учить мастерству ораторов

В Зауралье для молодежи проведут тренинги, на которых научат ораторскому мастерству и технике принятия решений.

Среди преподавателей - много именитых гостей. Например, педагог высшей школы телевидения “Останкино” Ирина Баржак. Она является автором уникальных методик и книг - Баржак раскроет секреты публичных выступлений и ораторского искусства.

"Еще один тренер - Елена Ильюшина. Неоднократный лауреат престижных премий "Серебряный лучник", "Белое крыло", "Профессиональная команда страны" научит активистов основам техник принятия решений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Те молодые зауральцы, кто зарегистрировался на сайте проекта и оставил наиболее интересные и полные анкеты, уже получают приглашения на тренинги. Занятия пройдут 6 – 7 апреля на базе санатория “Жемчужина Зауралья”.

Прием заявок на сайте проекта продлится до 3 апреля.

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В Зауралье активную молодежь будут учить мастерству ораторов

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Теги: Курган, Вадим Шумков, ораторское искусство, мастерство, учение, молодежь



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