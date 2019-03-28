Покупатели в Азии отказываются от американской сланцевой нефти из-за примесей

Южнокорейские перерабатывающий заводы SK Innovation Co. и Hyundai Oilbank Co. отказались покупать нефть из США из-за проблем с качеством. В нефти обнаружены примеси.

Заводы отказались от партии нефти со сланцевого месторождения Eagle Ford.

Часть нефти, от которой отказались НПЗ Южной Кореи, была перенаправлена в Китай на НПЗ с другими требованиями к качеству, сообщает Блумберг.

Ранее в среду Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в стране на 0,6% за неделю. По сравнению с мартом добыча сланцевой нефти в апреле увеличится на 1% до 8,592 миллиона баррелей в день.