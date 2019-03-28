28 Марта 2019
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Наука и техника За рубежом

Уфолог-любитель засек НЛО над поверхностью Луны

В интернете появилось видео, на котором можно увидеть НЛО над поверхностью Луны.

Некоему уфологу-любителю удалось запечатлеть объект при помощи видеокамеры с профессиональным объективом. Сам автор ролика рассказал, что часто наблюдает за естественным спутником Земли в надежде увидеть что-то интересное, и на этот раз ему удалось снять перемещение неопознанного объекта на большой скорости.

Уфолог отметил внушительные габариты и вытянутую форму НЛО. Специалисты же высказались о том, что "инопланетная сигарета", скорее всего, уже находилась на Луне, и удивились идеальной траектории перемещения объекта, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно стало известно, что США планируют совершить очередную пилотируемую миссию на Луну в 2028 году. В ходе экспедиции американцы планируют отработать технологии пилотируемого полета на Марс.

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Уфолог-любитель засек НЛО над поверхностью Луны

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Теги: Луна, НЛО, уфолог



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