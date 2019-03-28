NASA просит Роскосмос перенести запуск "Союза" к МКС на две недели

NASA попросила Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Запуск с космодрома Байконур должен состоятся в 6 июля. Американская сторона просит перенести его на две недели - с 6 на 20 июля, а также продлить его полет на два месяца.

Это позволит США обеспечить присутствие на станции не одного, а трех астронавтов на случай задержек в испытаниях новых американских пилотируемых кораблей.

Как сообщал глава "Роскосмоса",несмотря на создание американского космического корабля, NASA заинтересовано в дальнейшей доставке своих астронавтов на МКС "Союзами": одно кресло на Dragon SpaceX обойдется в $110–120 млн, у "Роскосмоса" кресло для NASA стоит $80 млн.

Напомним, в начале марта к МКС пристыковался первый частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. На корабле нахходился манекен Рипли, а также множество различных материалов и оборудования.

Ранее в NASA сообщали, что планируют продолжить отправку американских астронавтов на российских кораблях "Союз" и после окончания срока контракта в 2019 году. Практика будет продолжена и после возобновления полетов американских пилотируемых кораблей.