Система "Платон" может начать отслеживать мусоровозы

Российские чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы "Платон", собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам.

В настоящее время обсуждается ее использование для наблюдения за мусоровозами, рассказал сотрудник аппарата правительства. Эксперимент в Московской области доказал целесообразность использования "Платона" для мониторинга маршрутов перевозчиков твердых коммунальных отходов, подтвердил представитель Минтранса.

Теперь кабмин рассматривает "возможность масштабирования на всю Россию". Юридические и финансовые параметры проекта, по его словам, пока прорабатываются. Они будут обсуждаться на совещании в правительстве в мае, сообщают "Ведомости".

Как сообщил представитель вице-премьера Алексея Гордеева, оснащение транспортных средств системами спутниковой навигации обсуждалось на правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами, соответствующие поручения даны Минприроды и Минтрансу.

Тем временем, тарифы "Платона" - системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам - могут вырасти раньше, чем планировалось. Минтранс рассмотрит индексацию стоимости километра уже в первом полугодии 2019 г.

Тариф "Платона" с 1,91 руб. до 2,15 руб. должен был вырасти с 1 июля. Но, по словам первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова, ведомство рассмотрит возможность индексации тарифа уже в первом полугодии.

Как сообщало Накануне.RU, нагрузка на собственников большегрузов в 2019 г. вырастет из-за отмены льготы по транспортному налогу

Система взимания платы работает в России с 2015 г. На этапе запуска по всей стране прошли протесты дальнобойщиков, благодаря чему власти значительно снизили тариф, предоставили ряд льгот перевозчикам и временно отказались от штрафов.