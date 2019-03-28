28 Марта 2019
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Продюсер "Ласкового мая" предложил отправить Шнурова в психбольницу

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился в полицию с жалобой на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, который обвинил его в призывах к насилию.

"О каком насилии вы вообще говорите? Если он говорит, что он, питерец, насилует москвичей. Он нас называет женским половым органом. Себя называет мужским органом", — сообщил Разин. Продюсер отметил, что показал пожилой соседке концерт музыканта, и та испытала шок.

По мнению Разина, Шнурова певца нужно отправить в психиатрическую лечебницу, а не в общественный совет комитета по культуре при Госдуме. Кроме того, он назвал исполнителя "трусом и негодяем", зарабатывающим деньги на жителях столицы.

27 марта адвокат Шнурова Константин Добрынин обратился в московскую прокуратуру с просьбой провести проверку высказываний Разина. Поводом стало обещание продюсера в Instagram выплатить "премию" в размере 5 млн руб. и предоставить последующую защиту в суде "тому из коренных москвичей, кто любит Москву и разобьет этому подонку [Шнурову] рожу". Позднее пост был удален, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в конце февраля этого года Шнуров был включен в состав Совета при комитете Госдумы по культуре. Компанию Шнурову в общественном совете составят митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный, сообщила глава комитета Елену Ямпольскую.

"Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", - сказала она.

"Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр "утром в инете, вечером в куплете", который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная", - отметила глава комитета.

Тем временем, Министр культуры РФ Владимир Мединский ответил на предложение российского певца и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова разогнать Минкульт, об этом пишет РИА "Новости".

Ранее Шнуров предложил распустить министерство, ответив, что в других странах нет подобных структур.

Мединский отметил, что Шнуров просто не понимает, что говорит.

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Продюсер "Ласкового мая" предложил отправить Шнурова в психбольницу

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Теги: Ласковый май, Андрей Разин, Сергей Шнуров



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