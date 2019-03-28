Житель Тюмени прописал в квартире 141 иностранца

В Тюмени направлено в суд уголовное дело о фиктивной регистрации 141 человека.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, на скамью подсудимых отправится 29-летний местный житель.

Молодой человек с марта по апрель 2018 года фиктивно зарегистрировал в квартире отца 141 мигранта из Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана. При этом фигурант не намеревался предоставлять иностранцам жилье для проживания.

Напомним, в 2018 году суд в Екатеринбурге вынес приговор по громкому делу о фиктивной постановке на учет тысяч мигрантов. Все они якобы жили в одной квартире. 58-летний Вячеслав М. в период с октября 2015 и до мая 2017 года за вознаграждение, сумма которого колебалась в среднем от 1,5 до 5 тыс. руб., поставил на фиктивный учет более 9 тыс. иностранных мигрантов.