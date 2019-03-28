Житель Тюмени прописал в квартире 141 иностранца

28 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область Уральский ФО

Житель Тюмени прописал в квартире 141 иностранца

В Тюмени направлено в суд уголовное дело о фиктивной регистрации 141 человека.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, на скамью подсудимых отправится 29-летний местный житель.

Молодой человек с марта по апрель 2018 года фиктивно зарегистрировал в квартире отца 141 мигранта из Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана. При этом фигурант не намеревался предоставлять иностранцам жилье для проживания.

Напомним, в 2018 году суд в Екатеринбурге вынес приговор по громкому делу о фиктивной постановке на учет тысяч мигрантов. Все они якобы жили в одной квартире. 58-летний Вячеслав М. в период с октября 2015 и до мая 2017 года за вознаграждение, сумма которого колебалась в среднем от 1,5 до 5 тыс. руб., поставил на фиктивный учет более 9 тыс. иностранных мигрантов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Житель Тюмени прописал в квартире 141 иностранца

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прописка, иностранцы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3280

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети