28 Марта 2019
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Экономика В России

Эксперты: снижение ставок по ипотеке в 2019 году не будет

Средневзвешенная ставка по ипотеке по итогам первого квартала превысит 10%, и сохранится на этом уровне до конца 2019 года.

Об этом говорится в исследовании аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА". "Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года", - считают эксперты.

Как считают в агентстве, в текущем году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд прошлого года: объем выдачи не превысит 2,5–2,6 трлн руб., что на 10-15% меньше 2018 года, сообщают "Вести.ру".

Напомним, в начале месяца глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться уже в текущем году, однако не смог уточнить, до 8% или 9%.

Ранее перед этим, как сообщало Накануне.RU, утверждалось, что снижения до целевого показателя в ближайшее время не произойдёт — на это понадобится целый год.

Тем временем, ставки по ипотеке в России могут достигнуть значения 8% раньше срока, предусмотренного нацпроектом "Жильё и городская среда", заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По его словам, в настоящее время министерство не видит опасения с учётом поставленной цели.

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Эксперты: снижение ставок по ипотеке в 2019 году не будет

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Теги: ипотека, кредит, жилье



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