Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным

28 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России В бывшем СССР Украина

Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что не исключает двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, оговорившись при этом, что позицию Киева должны поддерживать международные партнеры.

"Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну конечно, мы — суверенное, независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции. Очевидно, что слабее", — сказал Порошенко.

По его словам, на двусторонней основе можно провести переговоры, например, об освобождении украинских моряков, арестованных в России за нарушение госграницы, и о возврате кораблей.

"Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила", — отметил Порошенко, сообщает РИА "Новости".

Ранее Порошенко заявил, что возобновление политического диалога с Россией невозможно, пока Крым находится в ее составе. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Олигарх выдвинул еще несколько условий: прекращение поддержки Донбасса, "вывод российских войск", освобождение всех украинские заключенных и моряков, арестованных за нарушение границы.

Порошенко также заявил, что на выборах ему противостоит президент России Владимир Путин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Петр Порошенко, Владимир Путин, Украина, Крым



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.03.2019 12:29 Мск Порошенко: Диалог с Россией невозможен

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3280

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети