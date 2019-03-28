Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что не исключает двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, оговорившись при этом, что позицию Киева должны поддерживать международные партнеры.

"Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну конечно, мы — суверенное, независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции. Очевидно, что слабее", — сказал Порошенко.

По его словам, на двусторонней основе можно провести переговоры, например, об освобождении украинских моряков, арестованных в России за нарушение госграницы, и о возврате кораблей.

"Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила", — отметил Порошенко, сообщает РИА "Новости".

Ранее Порошенко заявил, что возобновление политического диалога с Россией невозможно, пока Крым находится в ее составе. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Олигарх выдвинул еще несколько условий: прекращение поддержки Донбасса, "вывод российских войск", освобождение всех украинские заключенных и моряков, арестованных за нарушение границы.

Порошенко также заявил, что на выборах ему противостоит президент России Владимир Путин.